YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Altınordu’da Kovid-19 denetimleri sürüyor

Altınordu’da Kovid-19 denetimleri sürüyor

ORDU HABERLERİ  | 12.09.2020 14:38 | Son Güncelleme

Ordu Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda Altınordu ilçesinde korona virüsü (Kovid-19) denetimleri gerçekleştirildi.Tüm dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan korona virüsü salgını nedeniyle denetimler arttırılırken, Ordu’da da virüsün yayılmasını engellemek adına yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Ordu Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda Altınordu ilçesinde korona virüsü (Kovid-19) denetimleri gerçekleştirildi.
Tüm dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan korona virüsü salgını nedeniyle denetimler arttırılırken, Ordu’da da virüsün yayılmasını engellemek adına yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, Vali Yardımcısı Ekrem Ballı’nın koordinesinde, Altınordu Belediye Başkan Yardımcısı Cihat Demiralp, Altınordu İlçe Emniyet Müdürü Kayacan Ekin, İlçe Jandarma Komutanı Umut Demiröz, Altınordu Belediyesi Zabıta Müdürü Ahmet Akkaya ve Sağlık ve Tarım Müdürlüğü yetkililerinin katılımıyla polis ve zabıta eşliğinde denetim yapıldı. Altınordu’nun cadde ve sokaklarında maske ve mesafe denetimleri yapan ekipler, vatandaşlara kurallar konusunda uyarılarda bulundu.
İş yerlerini de Kovid-19 tedbirleri yönünden denetleyen ekipler, toplum sağlığının korunması ve biran önce normal hayata geçilebilmesi için tedbirlere uymanın hayati önem taşıdığını ifade edip, insanları bilinçlendirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradıİstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradı
Ceren Özdemir'in katili pazartesi günü hakim karşısına çıkacakCeren Özdemir'in katili pazartesi günü hakim karşısına çıkacak
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor, Sapunaru ile yeniden anlaştı
Kayserispor, Sapunaru ile yeniden anlaştı
Trabzonspor, ilk hafta maçında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek
Trabzonspor, ilk hafta maçında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek
GRAFİKLİ - Beşiktaş-Trabzonspor rekabetinde 131. randevu
GRAFİKLİ - Beşiktaş-Trabzonspor rekabetinde 131. randevu
Kayserispor’un yeni kaptanı Hasan Hüseyin
Kayserispor’un yeni kaptanı Hasan Hüseyin
Malatya İl Milli Eğitim Müdürü değişti
Malatya İl Milli Eğitim Müdürü değişti
Kayserispor’dan geçmiş olsun mesajı
Kayserispor’dan geçmiş olsun mesajı

Ordu Namaz Vakitleri 12 Eylül Cumartesi

İmsak
04:32
Sabah
05:59
Öğle
12:30
İkindi
16:02
Akşam
18:50
Yatsı
20:12

Ordu Nöbetçi Eczaneler12 Eylül Cumartesi

Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Altinordu
Elif Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Altinordu
Güler Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Altinordu
İbnisina Eczanesi (Gündüz Nöbetçi)
Altinordu
İtimat Eczanesi (Gündüz Nöbetçi)
Altinordu
Odabaş Eczanesi (Gündüz Nöbetçi)
Altinordu
Karamustafa Eczanesi (24'E Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Baba ve oğlu boğulma tehlikesi geçirdi: Durumları kritik
Baba ve oğlu boğulma tehlikesi geçirdi: Durumları kritik
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Fındık işçileri karantinaya alındı
Fındık işçileri karantinaya alındı
Bolaman kıyılarına dalgakıran
Bolaman kıyılarına dalgakıran
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.