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Altınordu'da Menemenspor maçı hazırlıkları

19.01.2021 19:38 | Son Güncelleme:
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Altınordu'da Menemenspor maçı hazırlıkları

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig'de ikinci yarının ilk maçında 25 Ocak Pazartesi günü Menemenspor'la karşılaşacak Altınordu, iki günlük iznin ardından hazırlıklarına devam etti.

İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde antrenmanda 4'e 1 ve 5'e 2 pas çalışması yapan Altınordulu futbolcular, aerobik parkur ve aerobik oyunla günü tamamladı.

Tedavileri devam eden Ufuk Budak ve Yiğithan Güveli, fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Altınordu, yarın yapacağı antrenmanla Menemenspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

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