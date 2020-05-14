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Altınordu’da normale dönüş çiçekle başladı

ORDU HABERLERİ  | 14.05.2020 16:32 | Son Güncelleme

Altınordu Belediyesi yeni normale dönüş sürecini ‘bir çiçekle’ başlattı.Korona virüs vakalarının Türkiye’de görülmeye başlamasının ardından salgınla mücadelesine başlayan Altınordu Belediyesi bu kapsamdaki çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Altınordu Belediyesi yeni normale dönüş sürecini ‘bir çiçekle’ başlattı.
Korona virüs vakalarının Türkiye’de görülmeye başlamasının ardından salgınla mücadelesine başlayan Altınordu Belediyesi bu kapsamdaki çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Tedbiri elden bırakmayan Altınordu Belediyesi mevcut kuralların uygulanması hususunda da üzerine düşen sorumluluğu yerine getiriyor.
Korona virüs salgınında vaka ve vefat sayılarının azalmasının ardından yeni normale dönüş tedbirleri uygulanmaya başlandı. Altınordu Belediyesi de yeni normale dönüş sürecini bir çiçekle başlattı. ‘Yeni Normale Bir Çiçekle Başlıyoruz’ adıyla bir etkinlik düzenleyen Altınordu Belediyesi sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde Köprübaşı Meydanında kurulan stantta vatandaşlara rengarenk çiçekler dağıttı.
Yeni normale dönüş sürecini çiçek dağıtarak başlatan Altınordu Belediyesi, yaptığı uygulama ile vatandaşların beğenisini topluyor. Aldıkları çiçekleri hemen toprakla buluşturacaklarını ifade eden vatandaşlar ise duygu ve düşüncelerini paylaştıkları konuşmalarında, hayatın çiçekler gibi yeniden yeşermesi temennisinde bulunuyor.

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