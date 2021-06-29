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Altınordu'da Oğulcan Ülgün takımdan ayrıldı

29.06.2021 20:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altınordu'da Oğulcan Ülgün takımdan ayrıldı

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Oğulcan Ülgün'ün takımdan ayrıldığını bildirdi.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, 2009'dan bu yana Altınordu'da forma giyen futbolculuk temelini Altınordu'da alan Oğulcan Ülgün'e kulübe verdiği hizmetlerden ötürü teşekkür edildi.

Oğulcan Ülgün'e yeni kulübünde başarılar dilendi.

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