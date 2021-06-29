Altınordu'da Oğulcan Ülgün takımdan ayrıldı

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Oğulcan Ülgün'ün takımdan ayrıldığını bildirdi.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, 2009'dan bu yana Altınordu'da forma giyen futbolculuk temelini Altınordu'da alan Oğulcan Ülgün'e kulübe verdiği hizmetlerden ötürü teşekkür edildi.

Oğulcan Ülgün'e yeni kulübünde başarılar dilendi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz