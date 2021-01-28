YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Altınordu’da okullar dezenfekte edildi

Altınordu’da okullar dezenfekte edildi

28.01.2021 15:22 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu’nun Altınordu Belediyesi, korona virüs (Kovid-19) salgını kapsamında, şehrin çeşitli noktalarında sürdürdüğü dezenfekte işlemini ilçedeki okullarda da devam ettirdi.Altınordu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan dezenfekte ekipleri, şehrin farklı noktalarında aktif bir şekilde yürüttüğü hijyen ve ilaçlama çalışmalarını okullarda da sürdürüyor.

Ordu’nun Altınordu Belediyesi, korona virüs (Kovid-19) salgını kapsamında, şehrin çeşitli noktalarında sürdürdüğü dezenfekte işlemini ilçedeki okullarda da devam ettirdi.
Altınordu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan dezenfekte ekipleri, şehrin farklı noktalarında aktif bir şekilde yürüttüğü hijyen ve ilaçlama çalışmalarını okullarda da sürdürüyor. Özellikle, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un okulların 15 Şubat tarihinde tekrar eğitim öğretime açılacağını işaret etmesinin ardından, ekipler ilçede bulunan 76 okulda, sınıflar başta olmak üzere öğrencilerin toplu olarak kullandıkları yemekhane, konferans salonu, lavabo, koridorlar, merdivenler, kapı kolları dahil öğrencilerin temas edebileceği her alanı solüsyonlu ilaçlarla dezenfekte ediyor. Çalışma sayesinde okulların, yüz yüze eğitim öncesinde öğrencilerin hijyenik bir ortamda ders başı yapabilmesi için hazır hale gelmesi hedefleniyor.
Öğrencilerin, pandemi riskleri nedeniyle uzun zamandır okullarından ve ortamlarından kaldıklarını ifade eden Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, “Evlatlarımızın özlemle bekledikleri okullarına kavuştukları gün ve sonrasında sağlıklarının korunması adına tedbirlerimizi alıyoruz. Ekiplerimizin yaptıkları çalışma ile hem öğrencilerimizin, hem de öğretmenlerimizin hijyen bakımından karşılaşabilecekleri riskleri en aza indirgemeye çalışıyoruz. Bundan önce olduğu gibi bundan böyle de yarınlarımız olan çocuklarımızın sağlıklı ortamda eğitim öğretimlerini sürdürebilmeleri için katkı vermeye ve yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyaca ünlü üniversiteye Türk rektör seçildi!Dünyaca ünlü üniversiteye Türk rektör seçildi!
Ceren Özdemir'in katili pazartesi günü hakim karşısına çıkacakCeren Özdemir'in katili pazartesi günü hakim karşısına çıkacak
1/

Ordu Namaz Vakitleri 28 Ocak Perşembe

İmsak
06:08
Sabah
07:36
Öğle
12:46
İkindi
15:23
Akşam
17:47
Yatsı
19:09

Ordu Nöbetçi Eczaneler28 Ocak Perşembe

Karamanoğlu Eczanesi
Altinordu
Nilüfer Eczanesi
Altinordu
Pınar Eczanesi
Altinordu
Çalışkan Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Fatsa
Ölçek Eczanesi (Saat 24.00' Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Çakıroğlu Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Unye
Özsoy Eczanesi (Saat 24.00' Kadar Nöbetçi)
Unye
Tümünü Göster
Ordu ECZANELER
Ordu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Tekstil mağazasında düdüklü tencerenin patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü

Tekstil mağazasında düdüklü tencerenin patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Meteorolojiden kar ve tipi uyarısı

Meteorolojiden kar ve tipi uyarısı

Bağevi hırsızları yakalandı

Bağevi hırsızları yakalandı

Başkan Atay, “Kullanılmayan kamu binalarına talibim”

Başkan Atay, “Kullanılmayan kamu binalarına talibim”

Diğer Haberler

Ordu’dan sis manzarası

Ordu’dan sis manzarası

Ordu’da kano ve yelken sporuna büyük ilgi

Ordu’da kano ve yelken sporuna büyük ilgi

Ordu'da cips standının rüzgarın etkisiyle sürüklenmesi güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı

Ordu'da cips standının rüzgarın etkisiyle sürüklenmesi güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı

Ordu Valisi Sonel üç kitap yazan engelli gencin bilgisayar isteğini yerine getirdi

Ordu Valisi Sonel üç kitap yazan engelli gencin bilgisayar isteğini yerine getirdi

Fırtınanın devirdiği ağaç, ahırın üzerine düştü

Fırtınanın devirdiği ağaç, ahırın üzerine düştü

Dedesinin mesleği gelir kaynağı oldu

Dedesinin mesleği gelir kaynağı oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.