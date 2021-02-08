Altınordu’da pandemi konserleri devam ediyor

Altınordu Belediyesi’nce hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarında uygulanan ve ‘Pandemi Etkinlikleri’ olarak adlandırılan organizasyonlar devam ediyor.

Salgın sürecinde sosyal hayatı kısıtlanan vatandaşlara moral ve motivasyon vermek amacıyla hafta sonu sokağa çıkma yasaklarını konserlerle renklendiren Altınordu Belediyesi, kültür sanat etkinliklerini tüm kente yayıyor. Ordulu sanatçıların yer aldığı etkinliklerde, korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinde olan ve sosyal etkinliklerden uzak kalan vatandaşlar, bu sayede moral buluyor. Haftalardır süren ve son olarak Cumhuriyet Mahallesi’ne organize edilen konserde mahalle sakinleri de balkon ve pencerelere çıkarak alkışlar eşliğinde eşlik ettiler. Etkinlik boyunca vatandaşlara pandemi tedbirlerine uyulması yönünde hatırlatmalar da yapıldı.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören de yolladığı mesajla konsere katılarak, her hafta sonu düzenlenen bu etkinlikle şehre biraz olsun moral ve keyif katmak, sanata ve sanatçıya katkıda bulunmak adına dayanışma içerisinde olmak istediklerini kaydetti.



