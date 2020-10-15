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Altınordu’da park ve yeşil alanlarda hijyen seferberliği

ORDU HABERLERİ  | 15.10.2020 14:38 | Son Güncelleme

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından, park ve yeşil alanlarda temizlik ve hijyen çalışmaları sürüyor.Altınordu Belediyesi ‘Temizlik Timi’ şehir genelinde, çocukların ve vatandaşların sıklıkla kullandığı park ve yeşil alanlarda yürüttüğü çalışmalarda, detaylı temizliğin yanında doğaya zarar vermeyen özel solüsyonlarla gerçekleştirdiği dezenfekte işlemiyle de hem korona virüs pandemisine karşı tedbir alıyor, hem de parkları ve yeşil alanları temizliyor.

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından, park ve yeşil alanlarda temizlik ve hijyen çalışmaları sürüyor.
Altınordu Belediyesi ‘Temizlik Timi’ şehir genelinde, çocukların ve vatandaşların sıklıkla kullandığı park ve yeşil alanlarda yürüttüğü çalışmalarda, detaylı temizliğin yanında doğaya zarar vermeyen özel solüsyonlarla gerçekleştirdiği dezenfekte işlemiyle de hem korona virüs pandemisine karşı tedbir alıyor, hem de parkları ve yeşil alanları temizliyor. Periyodik olarak yürütülen çalışmalarla, park ve yeşil alanlarda bulunan çocuk oyun grupları başta olmak üzere, oturma bankları, kamelyalar ve spor aletleri özenle dezenfekte ediliyor.
Gerçekleştirilen çalışmaları değerlendiren mahalle sakinleri dezenfekte çalışmalarından dolayı mutlu olduklarını belirtirken, çalışmalar dolayısı ile Başkan Aşkın Tören ve ekiplere teşekkür etti.

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