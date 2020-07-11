YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Altınordu’da pazara gelenlere limonata ikramı

Altınordu’da pazara gelenlere limonata ikramı

ORDU HABERLERİ  | 11.07.2020 14:42 | Son Güncelleme

Altınordu Belediyesi sıcak yaz günlerinde üreticiler için bir uygulama daha başlattı.

Altınordu’da pazara gelenlere limonata ikramı

Altınordu Belediyesi sıcak yaz günlerinde üreticiler için bir uygulama daha başlattı. Pazara gelerek ürünlerini satan üreticilere ve alış-veriş yapan vatandaşlara soğuk limonata ikramı yapıldı.
Altınordu Belediyesi kış aylarında benzer bir uygulamaya imza atan ve Geleneksel Doğal Köy Pazarı’na gelen üreticilere ve vatandaşlara çay, Osmanlı şerbeti ve ısıtıcı hizmeti sunan Altınordu Belediyesi, bu kez pazara gelenlere limonata ikramı yaptı.
Altınordu Belediyesi’nin limonata ikramını ve alınan korona virüs tedbirlerini değerlendiren vatandaşlar uygulamalardan memnun olduklarını belirttiler. Yaz aylarında sıcaklarını kedilerini etkilediğini ifade eden pazarcılara ikram edilen limonatalarla serinlediklerini vurguladılar. Üreticiler ayrıca pazarın yenilenen hali başta olmak üzere yapılan tüm çalışmalar dolayısıyla Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören’e teşekkürlerini ilettiler.

Altınordu’da pazara gelenlere limonata ikramı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Ceren Özdemir'in katili pazartesi günü hakim karşısına çıkacakCeren Özdemir'in katili pazartesi günü hakim karşısına çıkacak

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sevgilisini öldürdükten sonra kafasına sıkan genç hayatını kaybetti

Sevgilisini öldürdükten sonra kafasına sıkan genç hayatını kaybetti

Kulu’da minibüsle otomobil çarpıştı

Kulu’da minibüsle otomobil çarpıştı

Mahalleyi karantinaya aldılar

Mahalleyi karantinaya aldılar

Sokaklarda maskeli dilenciler

Sokaklarda maskeli dilenciler

104 yıllık ömründe bir padişah, 12 cumhurbaşkanı gördü

104 yıllık ömründe bir padişah, 12 cumhurbaşkanı gördü

Üniversite öğrencileri temel yangın eğitimi aldı

Üniversite öğrencileri temel yangın eğitimi aldı

Ordu Namaz Vakitleri 11 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:04
Sabah
04:59
Öğle
12:39
İkindi
16:38
Akşam
20:09
Yatsı
21:55

Ordu Nöbetçi Eczaneler11 Temmuz Cumartesi

Arda Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Altinordu
Hızır Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Altinordu
Karamanoğlu Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Altinordu
Cansudere Eczanesi (Gündüz Nöbetçi)
Altinordu
Demirtaş Eczanesi (Gündüz Nöbetçi)
Altinordu
Naz Eczanesi (Gündüz Nöbetçi)
Altinordu
Seçkin Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Fatsa
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Ordu’da çıkan yangında dumandan 6 kişi etkilendi

Ordu’da çıkan yangında dumandan 6 kişi etkilendi

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Ordu Büyükşehir sınırları aştı

Ordu Büyükşehir sınırları aştı

Çocuk işçiliğinin önlenmesi

Çocuk işçiliğinin önlenmesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.