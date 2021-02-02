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Altınordu’da temassız çöp kutusu dönemi

02.02.2021 11:41 | Son Güncelleme:
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Altınordu Belediyesi tarafından hizmete geçirilen temassız çöp kutuları ile korona virüs salgınında bulaş riskinin en aza indirilmesi hedefleniyor.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 8 ve 10 Nisan tarihlerinde yayımladığı genelgeler ile maske ve eldivenlerin tıbbi atık olarak değerlendirilmesi kararının ardından Altınordu Belediyesi tarafından temassız tıbbi atık kutusu ve direk tip çöp kutuları dönemine geçildi.

Altınordu Belediyesi tarafından hizmete geçirilen temassız çöp kutuları ile korona virüs salgınında bulaş riskinin en aza indirilmesi hedefleniyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 8 ve 10 Nisan tarihlerinde yayımladığı genelgeler ile maske ve eldivenlerin tıbbi atık olarak değerlendirilmesi kararının ardından Altınordu Belediyesi tarafından temassız tıbbi atık kutusu ve direk tip çöp kutuları dönemine geçildi. Bu kapsamda salgının önlenmesi maksadıyla kullanılmış maske, eldiven ve izole kıyafetler çöp konteynerlerine değil, ilçenin farklı noktalarına konumlandırılan ve 100 adet bulunan temassız tıbbı atık kutularına atılıyor. Bunun yanı sıra bulaş risklerini azaltan, hijyenik ve pratik direk tip çöp kutularının da sayıları arttırılıyor. İlçenin en kalabalık noktalarına daha önce yerleştirilen 100 adet hijyenik ve temassız çöp kutularına, yapılan çalışmalarla 100 adet daha eklenerek, montajları tamamlandı. Uygulama kapsamında toplamda 300 adet temassız çöp kovası kentteki farklı noktalara monte edilecek.

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