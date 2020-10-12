Altınordu’da tüm mahallelere kapsamlı dokunuş

Ordu’nun Altınordu Belediyesi, tüm birimleriyle birlikte her hafta bir mahallede yürüttüğü toplu çalışmalarını, Saraycık Mahallesi’nde sürdürdü.

Toplum sağlığının korunmasına yönelik olarak başlattığı hijyen seferberliğini sürdüren Altınordu Belediyesi, yaptığı toplu çalışma ile de virüsün yayılımının ve bulaşmasının önlenmesi için aldığı tedbirler kapsamında mahallede bulunan okullar, sağlık evi, cami, işyerleri mahalle bakkalları, kahvehaneler gibi vatandaşlara hizmet sunan tüm mekanları temizleyip dezenfekte ediyor.

Son olarak Saraycık Mahallesi’nde yapılan çalışmalarda, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince cadde ve sokaklarda süpürme ve köpüklü yıkama, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince park ve yeşil alanlarda ağaç budama, ot biçme, bakım onarım ve genel temizlik, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ise parke tamirat çalışması yapılıyor.

“Hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam edecek”

Yapılan çalışmaları değerlendiren Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, merkez ve kırsal mahalle ayrımı yapmaksızın kesintisiz çalıştıklarını ifade ederek, “Bütün şehir eşit hizmet anlayışımız doğrultusunda merkez ve kırsal ayrımı yapmaksızın tüm ekiplerimizle şehrimizin dört bir yanında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Birimlerimizin toplu olarak yürüttükleri bu çalışmada ekiplerimiz mahallemizin tüm alandaki ihtiyaçlarına cevap vermek üzere programımız dahilinde çalışma yürütüyor. Bu hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam edecek ve şehrimizin en uç sokağına kadar bu hizmetlerimizi götüreceğiz” dedi.

Yürütülen kapsamlı çalışmayı değerlendiren Saraycık Mahalle Muhtarı Naim Kurnaz, ekiplerin güzel ve kapsamlı bir temizlik yaptığını belirtirken, vatandaşlar ise mahallelerinde yürütülen çalışmalar için Başkan Aşkın Tören’e teşekkür ettiler.

