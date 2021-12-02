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Altınordu'da yeni hedef ABD'ye futbolcu transfer etmek

02.12.2021 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altınordu Antrenör Akademisi Direktörü Sabri Kaya: "Hedefimiz Avrupa’nın en büyük 5 ligine oyuncu yetiştirmekti artık bundan sonra ABD’yi de gündemimize almalıyız"

İZMİR (AA) - Altınordu Antrenör Akademisi (ANTAK) Direktörü Doç. Dr. Sabri Kaya, Türk futbol kulüplerinin Amerikan Futbol pazarını keşfetmesi gerektiğini söyledi.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada Kaya'nın ABD’de düzenlenen "Yapay Zeka’nın Spor Pazarlamasında Kullanımı Kongresi''ne katıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaya, yapay zekanın hayatın her alanında olduğu gibi sporun, özel olarak da futbolun pazarlanması konusunda önemli bir yeri olacağını belirtti. Kongrede bu alandaki çalışmaları gördüklerini bildiren Kaya, "Bizim için iyi bir deneyim oldu. Yine ABD temasları sırasında Los Angeles Galaxy Futbol Kulübü ile de akademi seviyesinde temas sağladık. Onların hem oyuncu yetiştirilmesi hem de antrenörlerin yeterliliklerin arttırılması konusunda ne gibi eğitimler yaptıklarını yerinde gördüm." ifadelerini kullandı.

Kaya, David Beckham, Thierry Henry, Zlatan İbrahimovic gibi yıldız isimlerin ABD'deki Major League Soccer'ın (MLS) tanıtımına büyük katkı sağladığını, MLS yönetiminin artık gelecek vaat eden genç oyuncuları yetiştirmeye ve kadrolarına katmaya başladığını bildirdi.

Türk ve Avrupa futboluna yıldızlar yetiştiren Altınordu’nun sisteminin Avrupa ve ABD’ye uygun olduğunu belirten Sabri Kaya, şunları kaydetti:

"Altınordu Kulübü olarak sadece yerele oyuncu yetiştirmiyoruz. Hedefimiz Avrupa’nın en büyük 5 ligine oyuncu yetiştirmekti artık bundan sonra ABD'yi de gündemimize almalıyız. Altınordu temelinde bakarsak 'Bu topraklarda yetişen genç oyuncular için yeni bir pazar açıldı' diyebiliriz. Altınordu gibi futbolcu yetiştirici kimliğine sahip futbol yapılanmasına sahip kulüplerin, bu pazarlara daha da rahat ulaşacaklarına inanıyorum. Türk futbol kulüplerinin hedefi artık futbol oynanan her yer olmalıdır. Nasıl ki Güney Amerika'dan Avrupa'ya, Avrupa'dan Amerika’ya oyuncular gidiyorsa, Türkiye’den de Avrupa’ya ve Amerikan Ligi’ne oyuncular göndermeliyiz."

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