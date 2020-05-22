Altınordu’dan Yeni Mahalle’ye altın dokunuş

Altınordu Belediyesi yeni mahalle eski sanayi bölgesinin alt yapı ve üst yapısını yeniledi.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Yeni Mahalle eski sanayi bölgesinde yapımı tamamlanan alt yapı çalışmalarının ardından başlanan ve sona gelinen sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Yapılan çalışma ile eski sanayi bölgesinin sorunlardan kurtulduğunu ifade eden Başkan Tören, “Yeni Mahallede önemli bir eksikliği ve hizmet beklentisini karşılamış olduk” dedi.

Eski sanayi bölgesi sıcak asfalta kavuştu

Altınordu Belediyesi, ilçenin en büyük mahallesi olan Yeni Mahalle’de eski sanayi olarak adlandırılan bölgede geçtiğimiz günlerde başladığı alt yapı çalışmalarını tamamladı. Karadeniz ve Kahraman Sağra Caddeleri başta olmak üzere 326, 331, 332, 333, 334 ve 335nolu sokaklarda eski ve yıpranmış boruları çıkaran Altınordu Belediyesi ekipleri, bu boruların yerine modern kullanım ömrü uzun borularla yağmur suyu hatlarının dayanıklı hale gelmesini sağladı. Ekipler alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından sanayi bölgesinin üst yapısını da sıcak asfaltla buluşturdu.