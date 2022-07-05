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Altınordulu futbolcu Ali Dere: "Çok iyi bir ekip olduk"

05.07.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altınordulu futbolcu Ali Dere: "Çok iyi bir ekip olduk"

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun tecrübeli isimlerinden Ali Dere, geçen yıldan beri çok iyi bir takım konumuna geldiklerini bildirdi.

Ali Dere, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, sezon hazırlıklarına iyi bir şekilde devam ettiklerini kaydetti.

Tüm takımın istekli olduğunu belirten Ali Dere, "Çok iyi bir ekip olduk. Çok güzel duygularla çalışmalara başladık. Geçen yılın son bölümündeki muhteşem çıkışımızı bu sezon da sürdürüp, ligi iyi bir yerde tamamlamak istiyoruz. Belki de sezonu mutlu bir şekilde tamamlayabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Metehan Yılmaz ise geçen sezon sonunda yakaladıkları performansla ligde kalmayı başardıklarını hatırlattı. Bu sezon hazırlıklarına şampiyonluk hedefiyle başladıklarını bildiren Yılmaz, "Kuruluşumuzun 100. yılında şampiyon olmak istiyoruz. Ben de daha çok forma giyip Avrupa'ya transfer olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Alperen Selvi de kulübün kuruluşunun 100. yıl dönümünde hedeflerinin ilk 6 olduğunu ancak şampiyonluk istediklerini belirtti.

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