Altınordulu futbolcu Erdi Dikmen, iyi başlangıçla sezonu tamamlamak istediklerini açıkladı:

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun oyuncularından Erdi Dikmen, lige güzel bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

Erdi Dikmen, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, yeni sezon öncesinde hazırlıkların yoğun bir şekilde sürdüğünü dile getirdi.

Ligde geçen sezonun son 10 haftasında çok iyi bir çıkış yakaladıklarını hatırlatan Erdi Dikmen, "Geçen yıl büyük bir savaştan çıktık. Bu senenin ilk karşılaşması Gençlerbirliği, o maçların devamı gibi 11. karşılaşma olacak diyebilirim. Lige güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz. Lige nasıl başlarsan öyle gider." dedi.

Bu sezon takım olarak hedefleri büyüttüklerine dikkati çeken Erdi, "Yönetim, hocalarımız ve imkanlar olarak diğer takımlardan hiçbir eksiğimiz yok. Geçen yıl Süper Lig’e çıkan takımlardan İstanbulspor'a baktığımız zaman onlar da yüksek ücretler harcamadan Süper Lig’e yükseldi. Biz de aynı şekilde neden bunu yapmayalım. İlk iki veya play-off’tan Süper Lig neden olmasın." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl sakatlığı nedeniyle fazla forma şansı bulamayan genç oyunculardan Gökberk Efe de yeni sezon hazırlıklarının iyi gittiğini belirterek, “Bu sezon A Takım forması altında daha fazla maç oynamak istiyorum. Bu sezon iyi performans gösterip takıma katkı sağlayıp transfer yapmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan hazırlıklarını İzmir'de sürdüren Altınordulu futbolcular, iki günlük iznin ardından çalışmalarına 11 Temmuz Pazartesi gününden itibaren devam edecek.

