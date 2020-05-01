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Altınordulu futbolcu Yusuf Yalçın Arslan: "Hedefim A Milli Takım forması giymek"

İZMİR HABERLERİ  | 01.05.2020 17:09 | Son Güncelleme

Altınordulu futbolcu Yusuf Yalçın Arslan: "Hedefim A Milli Takım forması giymek"

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun 22 yaşındaki futbolcusu Yusuf Yalçın Arslan, "Hedefim A Milli Takım forması giymek." dedi.

Yusuf Yalçın Arslan, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında 17 yaşındayken A Takım’a yükseldiğini, daha sonra Sarıyer ve Niğde Anadolu'da forma giydiğini belirtti.

Niğde Anadolu'da oynadığı 29 maç sayesinde kendisini geliştirdiğini bildiren Yusuf Yalçın Arslan, şunları kaydetti:

"Hedefim, Altınordu’nun değişmez oyuncusu olmak ve armaya borcumu ödedikten sonra ise üst düzey oyuncu olmak. Altınordu, gençlere bu fırsatı veren bir kulüp. Türkiye’de Ravil Tagir ve Burak İnce gibi 15-16 yaşlarında oyuncu hangi takımda sürekli forma giyebiliyor. Hedefim A Milli Takım forması giymek. Bu, gerçekten kolay bir şey değil. Çağlar ve Cengiz’in açtığı yoldan ilerlemek istiyorum."

Yusuf Yalçın Arslan, tam 10 yıldır Altınordu’da olduğunu belirterek, "Her basamağı geçerek bu noktaya ulaştım. Benden sonraki gençlere de en büyük tavsiyem, yılmadan mücadele etmeleridir." değerlendirmesinde bulundu.

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Futbol TFF 1. Lig Yusuf Yalçın Arslan

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