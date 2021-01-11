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Altınordu’nun ‘Şirin Pazar’ı

11.01.2021 17:47 | Son Güncelleme:
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Ordu’nun Altınordu ilçesinde bölgenin en modern ve en büyük pazarı “Şirin Pazar” hizmete açıldı.Modern ve düzenli yapısıyla şehrin en çok tercih edilen yaşam alanlarından biri haline gelen Şirinevler Mahallesi’nde hizmete sunulan “Şirin Pazar” hem ürün çeşitliliği hem de fiziki yapısıyla Altınordu’nun yeni cazibe merkezi olacak.

Ordu’nun Altınordu ilçesinde bölgenin en modern ve en büyük pazarı “Şirin Pazar” hizmete açıldı.
Modern ve düzenli yapısıyla şehrin en çok tercih edilen yaşam alanlarından biri haline gelen Şirinevler Mahallesi’nde hizmete sunulan “Şirin Pazar” hem ürün çeşitliliği hem de fiziki yapısıyla Altınordu’nun yeni cazibe merkezi olacak. İçerisinde tekstil ürünlerinden organik ürünlere, balık pazarından şarküteriye kadar birçok dükkânın yer aldığı geniş bir konsepte sahip pazar büyük bir kitleye hitap ediyor. Şirin Pazarı diğer pazarlardan ayıran bir diğer önemli özelliği ise tamamen pandemi koşullarına uygun konsept oldu. Her türlü sosyal mesafe ve hijyen kuralları hesaplanarak hizmete sunulan pazar güvenli alışveriş imkânı da sunuyor. Pazardan yararlanmak isteyenler için Altınordu Belediyesi önünden belirli saatlerde, pazara gidip alışveriş yapacak vatandaşlar için belediye tarafından tahsis edilen ücretsiz servis kaldırılıyor.
Altınordu’ya yakışır modern bir pazarı şehre kazandırmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Belediye Başkanı Aşkın Tören, kapalı pazarın açılmasının ardından tüm Altınordu’nun ve özellikle üç mahallenin buradan faydalanabileceğini kaydetti.
Şirinevler Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Şirin Pazar’da yaşanan küçük çaplı değişiklik ile hem pazar alanın genişlediğini hem de daha konforlu ve güvenli bir pazar inşa ettiklerini ifade eden Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, “Vatandaşlarımızın daha modern ve daha sağlıklı alanlarda alışveriş yapabilmelerine yönelik projelerimizi hayata geçiriyoruz. Halkımızın modern ihtiyaçlarını da dikkate alarak Şirin Pazar’da birtakım dokunuşlar yaptık. Pazarda özellikle ısınma problemini ortadan kaldırarak, sosyal alanları ve otoparkı olan modern görünümlü bir pazarı şehrimizin hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şirin Pazar ve diğer yapacaklarımızla Şirinevler Mahallesi’ni Altınordu’nun çekim merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz” dedi.
Başkan Tören, “7 bin 100 metrekare kapalı alana sahip olan ‘Şirin Pazar’ da; çayhane, zabıta noktası, WC binası, 20 dükkânlık balıkçılar binası, 12 adet şarküteri dükkanı yer alıyor. Aynı zamanda pazarda 400 pazarcı tezgâhı yer alabilecek. Altınordu’muzun ama özelde Mahalle sakinlerinin başta gıda olmak üzere temel ihtiyaçlarını buradan çok rahatlıkla karşılayacağını düşünüyorum” açıklamasında bulundu.

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