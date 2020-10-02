Altınordu’nun sokaklarında dezenfekte çalışmaları sürüyor

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından, korona virüs salgının yayılmasını engellemek adına temizlik ve dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

Altınordu Belediyesi tarafından yürütülen belediyecilik hizmetleri devam ederken, bir yandan da toplum sağlığının korunması adına korona virüs tedbirleri kapsamında, dezenfeksiyon ve hijyen çalışmaları da sürüyor. Bu kapsamda ekipler, Başkan Aşkın Tören’in talimatıyla kentin en eski bölgelerinden olan Zaferimilli Mahalelsi’nde temizlik ve dezenfekte çalışmalarını yürüttü. Çalışmalar kapsamında ekipler, cadde ve sokaklarda süpürme ile köpüklü yıkama, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince park ve yeşil alanlarda ot biçme, bakım onarım ve genel temizlik, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ise kaldırım ve parke tamirat çalışması gerçekleştirdi.

Mahalle muhtarı ve sakinleri, çalışmalardan dolayı memnun olduklarını belirttiler.

