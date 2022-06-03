Altınordu'nun Torbalı'daki tesislerinde "Yüksek İrtifa Merkezi" açıldı

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'nde yükseklik seviyesinin 8-9 bin metreye yükselebildiği "Yüksek İrtifa Merkezi" hizmete girdi.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, tesislerde Kriyoterapi Merkezi'nin ardından Yüksek İrtifa Merkezi'nin de açıldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen merkezi kuran firmanın kurucusu ve mühendisi Emre Önder, Türkiye'de bu sistemi yapan ilk firma olduklarını ve Altınordu'nun da bunu kullanan ilk spor kulübü olduğunu belirterek, "Kontrollü atmosfer teknolojisi dünyada farklı sektörlerde kullanılıyor. Bu sistemi kullanan ilk kulüp, Altınordu oldu. Bu proje hem benim hem ülkemiz hem de sizin adınıza önemli bir proje oldu. Önemli bir yatırım yapıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Kurulan sistem sayesinde odadaki yükseklik seviyesinin 8-9 bin metrelere çıktığını aktaran Önder, "Yapılan ayarlama ile oksijen seviyesini düşürüyoruz. Normal irtifaya dönüldüğü zaman damarlara daha fazla oksijen taşınıyor." ifadelerini kullandı.

Altınordu A Takım CEO'su Mehmet Necati Özdeniz de kulübün vizyonunu, misyonunu ileriye taşıyacak yatırımlara devam ettiklerini, bu yatırımların karşılığını vermek için çalıştıklarını belirtti.

Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman da sezonun ikinci yarısında almış oldukları galibiyetlerde aralık ayında hizmete alınan Kriyoterapi Merkezi'nin çok faydasını gördüklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Yoğun maç trafiği yaşadığımız dönemde oyuncularımızla beraber Metin Oktay Yerleşkemizde yer alan Kriyoterapi Merkezi'nden çok faydalandık ve onun yararını gördük. O günlerde bizim takımımıza inanılmaz katkılarda bulundu. Şu anda Yüksek İrtifa Merkezi devreye alınıyor. Biz de A takım olarak bu imkanlardan kesinlikle faydalanacağız. Sezon başındaki kamp çalışmalarımızda buraya gelip merkezimizi kullanacağız."​​​​​​​

