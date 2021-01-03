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Altınordu’ya büyükşehir cazibesi

ORDU HABERLERİ  | 03.01.2021 14:06 | Son Güncelleme

Ordu’nun Altınordu ilçesinin kalbi denilebilecek bir konumda bulunan Tayfun Gürsoy Parkı’nda Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yenileme çalışmaları tamamlandı.Özellikle yaz aylarında vatandaşlar tarafından tercih edilen Tayfun Gürsoy Parkı Büyükşehir Belediyesince yenilenen yüzüyle kullanıma açıldı.

Ordu’nun Altınordu ilçesinin kalbi denilebilecek bir konumda bulunan Tayfun Gürsoy Parkı’nda Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yenileme çalışmaları tamamlandı.
Özellikle yaz aylarında vatandaşlar tarafından tercih edilen Tayfun Gürsoy Parkı Büyükşehir Belediyesince yenilenen yüzüyle kullanıma açıldı. Vali Konağı ve Mostar Köprüsü arasında yer alan parkta Büyükşehir Belediyesi ekipleri, istinat duvarı yapımı başta olmak üzere yürüyüş yolu, aydınlatma, kent mobilyaları ile çocuk oyun gruplarını tamamen yenileyerek estetik ve modern bir görünüme kavuşturdu.
Geçmişi 25 yıl öncesine dayanan ve artık vatandaşların ihtiyaçlarına cevap veremeyen Tayfun Gürsoy Parkı’nın yenilendiğini söyleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Yürüyüş yolundan kent mobilyalarına, çocuk oyun gruplarından aydınlatmaya kadar ömrünü tamamlamış her alanı sil baştan yenileyerek günümüz koşullarına uygun hale getirdik” dedi.
Başkan Güler şöyle devam etti:
“Geçmişi 25 yıl öncesine dayanan ve artık vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap vermeyen Tayfun Gürsoy Parkı’nı modern bir görünüme kavuşturduk. Burada yürüyüş yolundan kent mobilyalarına, çocuk oyun gruplarından aydınlatmaya kadar ömrünü tamamlamış her alanı sil baştan yenileyerek günümüz koşullarına uygun hale getirdik. Altınordu ilçemizin önemli bir konumunda bulunan bu park yeni görünümüyle artık vatandaşlarımızı daha çok cezbedecek ve gönüllerince burada eğlenebilecekler.”

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