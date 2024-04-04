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Altınova Belediye Başkanı Fazlaca görevine başladı

İHA İHA
04.04.2024 10:35
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31 Mart Yerel seçimlerinde Altınova Belediye Başkanlığını kazanan Yasemin Fazlaca, mazbatasını alarak görevine başladı.

Yasemin Fazlaca, Altınova Belediyesi Hizmet binası önünde kurban kesip, dua edilmesinin ardından Altınova Belediye Başkan Vekili Bilal Ok’tan görevi devraldı. Başkan Yasemin Fazlaca, yaptığı konuşmada, “Geçmişte emeği olan, çalışan belediye başkanımız Metin Oral ve ekibine, tüm personele teşekkür ediyorum. İnşallah biz de onlardan aldığımız bayrağı daha ileri noktalara taşıyacağız. Altınova’mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Altınova Belediye Başkan Vekili Bilal Ok ise, “Hemşerisi olarak devir-teslim bana düştüğü için mutluyum. Yasemin Hanım’ı tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin” dedi.

“Altınova Belediyesi bize emanet”

Başkan Fazlaca ise konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bu kutlu görevi devralırken bir kez daha belirtmek isterim ki halkımızı memnun etmek için gece gündüz demeden çalışacağız. Yapacağımız işlerle, projelerimizle Altınova’mız için çok çalışacağız. 20 yıllık Belediye Başkanımız Metin Oral’a bir kez daha teşekkür ederiz. Emaneti, emanetimizdir."

Devir teslim törenine CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, İl Başkanı Erdem Doğancı, CHP Altınova İlçe Başkanı Cemalettin Kılıç, önceki dönem Altınova Belediye Başkanı Kemal Gülbahar, il genel ve belediye meclis üyeleri, parti yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

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