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Altınova Belediye Başkanı Oral: "Esnaf, dost kapımızdır"

YALOVA HABERLERİ  | 27.09.2020 13:54 | Son Güncelleme

Yalova’nın Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, 33.

Yalova’nın Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, 33. Ahilik ve Mesleki Eğitim Haftası kapsamında ilçe esnafını ziyaret etti.
Ahilik Haftası kapsamında ilçede bulunan esnafı ziyaret eden Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, “Ahilik teşkilatı, can ve mal beraberliği olarak adlandırılan bir ahlak kaidesi üzerine inşa edilmiştir” dedi.
Oral, ahilik anlayışının toplumda yaşayan fertleri birbirine yaklaştırdığını, aralarında dayanışma kurulmasını sağladığını söyleyerek, “Ahilik Teşkilatı oluşturduğu manevi iklim, sosyal düzen, iş ahlakı, ahlak nizamı ve kardeşlik hukuku ile toplumda sosyal barışın öncüsü olmuştur. Bizlere düşen görev, Türk milletine özgü bir kültür hazinesi olarak asırlar boyunca yaşatılan bu anlayışı yeni nesillere aktarmaktır. Ahilerin hem üretici, hem de tüketici haklarını korumak için koydukları kurallar, bugün bu alanda hazırlanan yasaların temelini oluşturmaktadır” diye konuştu.

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