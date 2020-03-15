Altınova Belediyesi’nin tüm birimleri ilaçlandı

Yalova Altınova Belediyesi’nin tüm hizmet birimleri ile Altınova Belediyespor’un tüm tesisleri korona virüsüne karşı ilaçlandı.

Altınova Belediyesi Hizmet Binası başta olmak üzere, belediyeye ait tüm tesisler ilaçlandı. Korona virüse karı başlatılan ilaçlamanın belli periyotlarda devam edeceği açıklandı. Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ın talimatıyla başlatılan ilaçlama çalışmaları Altınova Belediyesi Garaj Amirliği Temizlik Birimi ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili bilgi veren Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Dünya genelinde insan sağlığını tehdit eden başta korona virüs olmak üzere her türlü salgın hastalıklara karşın başlattık. İlaçlama çalışmalarının vatandaşlar başta olmak üzere belediye personelinin sağlığını koruyabilmeye yönelik çok önemli. Küresel bir salgın olan korona virüsün insanlarımıza zarar vermeden bir an önce son bulmasını temenni ediyorum" dedi.

