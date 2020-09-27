Altınova Halk Kütüphanesinde EBA hizmeti

Altınova İlçe Halk Kütüphanesi, evinde bilgisayar veya internet olmayan öğrenciler için EBA destek noktası olarak hizmet veriyor.

Altınova İlçe Halk Kütüphanesi, Covid-19 salgını nedeniyle uzaktan başlayan 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılında öğrencilere EBA destek merkezi olarak da hizmet veriyor.

Altınova İlçe Halk Kütüphanesi yetkilileri verdikleri bilgide, "Salgın hastalığın en çok etkilediği kesimlerden olan öğrencilerimize faydalı olmaya çalışıyoruz. Bu noktada evinde bilgisayar veya internet olmayan öğrencilerimize, uzaktan eğitim imkanlarından yararlanabilmesi için hizmet sunuyoruz. Öğrencilerimizin bu zor günlerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

