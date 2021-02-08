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Altınova İHL inşaatı başladı

08.02.2021 09:26 | Son Güncelleme:
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Altınova İHL inşaatı başladı

Altınova’ya yapılacak olan 4 katlı, 16 derslikli 480 öğrenci kapasiteli imam hatip lisesi inşaat çalışmaları başladı.Altınova Belediyesi’nin katkılarıyla, Altınova İmam Hatipliler Derneği tarafından ilçede yapılacak olan 16 derslikli Altınova İmam Hatip Lisesi ve uygulama cami inşaatı çalışmaları başladı.Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Dr.

Altınova’ya yapılacak olan 4 katlı, 16 derslikli 480 öğrenci kapasiteli imam hatip lisesi inşaat çalışmaları başladı.
Altınova Belediyesi’nin katkılarıyla, Altınova İmam Hatipliler Derneği tarafından ilçede yapılacak olan 16 derslikli Altınova İmam Hatip Lisesi ve uygulama cami inşaatı çalışmaları başladı.
Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Zafer, Altınova İlçe Müftüsü Recep Eren ve Altınova İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Sitar, inşaat alanını ziyaret ederek çalışmaları yerinde gördüler.
Altınova İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Sitar, bina inşaatının hızlı bir şekilde başladığını ifade ederek, “Lisemizin yapımında emeği geçen Altınova Kaymakamımız Regaip Ahmet Özyiğit’e, Altınova Belediye Başkanımız Dr. Metin Oral’a, AK Parti İlçe Başkanımız Hasan Zafer’e, Altınova İmam-Hatipliler Dernek Yönetimine ve hayırseverlerimize Milli Eğitim camiası adına teşekkür ediyorum” dedi.
Yapılacak imam hatip lisesi 16 derslik ve 480 öğrenci kapasitesinde olacak.
Öte yandan okul alanında zeminde 180 metrekare alana oturan bir uygulama camisi yapılacak.

Altınova İHL inşaatı başladı

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