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Altınova, karış karış ilaçlanıyor

YALOVA HABERLERİ  | 08.04.2020 16:38 | Son Güncelleme

Yalova Altınova Belediyesi, korona virüsüne karşı ilçe genelinde uyguladığı tedbirleri yürütmeye devam ediyor.

Yalova Altınova Belediyesi, korona virüsüne karşı ilçe genelinde uyguladığı tedbirleri yürütmeye devam ediyor. Ekipler, ilçe genelinde ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ın talimatıyla başlatılan ilaçlama çalışmaları Altınova Belediyesi Garaj Amirliği Temizlik Birimi ekipleri tarafından ilçe genelinde devam ediyor. Öte yandan vatandaşların bilinçlenmesine yönelik ilçe geneline afişler asılırken, el ilanları dağıtılıyor. Altınova Belediyesi Garaj Amiri Yusuf Yılmaz, korona virüse karşı başlatılan ilaçlamanın devam edeceği açıkladı. Altınova Belediyesi olarak tüm birimlerle görev başında olduklarını ifade eden Yusuf Yılmaz, 60 yaş üstü, 20 yaş altı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların kesinlikle evde kalmaları gerektiğini hatırlatarak, “Mümkünse zorunlu olmadıkça tüm vatandaşlarımızın kendilerini izole etmelerini ve evlerinden çıkmamalarını bekliyoruz. Yüzey dezenfeksiyonu aldatıcı olmasın. Asıl önemli olan kişisel hijyendir. Ellerimizi mutlaka yıkamalıyız. Toplu yaşanılan yerlerde dikkatli olmalıyız. Bağışıklık sistemimizi güçlü tutmalıyız ve bilim insanlarının önerilerini harfiyen uygulamaya devam etmeliyiz. İlçemizde gereken önlemler alınmış durumda. Ancak, kişisel hijyen her şeyden önemli" diye konuştu.

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