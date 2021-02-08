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Altınova MYO öğretim üyesinin buluşu tescillendi

08.02.2021 14:58 | Son Güncelleme:
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Altınova MYO öğretim üyesinin buluşu tescillendi

Yalova Üniversitesi Altınova Meslek Yüksekokulu Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Dr.

Yalova Üniversitesi Altınova Meslek Yüksekokulu Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Gökhan Timaç’ın ‘EPDM Kauçuk Koruyucu Yapılanması’ buluşu tescil edildi.
Yalova Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, Timaç’ın buluşunun, 2015/17726 numarası ile "incelemeli patent" olarak tescil edildiği ifade edildi.
Dr. Timaç’ın buluşu, özellikle taşımacılık sektöründe altyapı olarak kullanılan metal bağlantı elemanları ile montajlanan ahşap malzemenin deforme olmasını engelleyen bir koruyucu yapılanma olduğu açıklandı. Buluşla, ahşap malzemeye metal sac levha ile bağlantı elemanı arasına konumlandırılmış ve üzerinde oluşturulmuş özel boşluklu tasarımı sayesinde bağlantı elemanının ahşap malzemeyi deformasyona uğratmasını engelleyen bir malzeme içerdiği aktarıldı.
Üniversiteden yapılan açıklamada, “Buluşun tescillenmesi ile Öğretim Görevlisi Dr. Gökhan Timaç’ın buluş sahibi olduğu patent sayısı biri uluslararası, 7’si ulusal olmak üzere 8’e yükselmiştir. Dr. Gökhan Timaç’ı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" denildi.

Altınova MYO öğretim üyesinin buluşu tescillendi

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