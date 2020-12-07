YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Altınova Sahili sil baştan yenileniyor

Altınova Sahili sil baştan yenileniyor

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 07.12.2020 16:29 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinin sahil şeridini genişletmek için aylardır hummalı çalışmalar yürüten Süleymanpaşa Belediyesi, Alkaya mevkiinden Değirmenaltı Mahallesi’ne bağlanan kordon boyu projesi ile eşzamanlı olarak Altınova Mahallesi’nde de sahil düzenlemesi çalışmalarına hız verdi.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinin sahil şeridini genişletmek için aylardır hummalı çalışmalar yürüten Süleymanpaşa Belediyesi, Alkaya mevkiinden Değirmenaltı Mahallesi’ne bağlanan kordon boyu projesi ile eşzamanlı olarak Altınova Mahallesi’nde de sahil düzenlemesi çalışmalarına hız verdi. Sil baştan yenilenen sahil şeridi ile Süleymanpaşa yeni bir cazibe merkezi daha kazanmış olacak.
Altınova Mahallesi’ne değer katacak olan sahil düzenlemesi projesini yakından takip eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyerek değerlendirmelerde bulundu.
Altınova sakinleri ve esnafla sohbet ederek görüş alışverişinde bulunan Yüksel, çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, “Altınova sahilimizde hummalı biçimde sürdürdüğümüz yenileme ve çevre düzenlemesi çalışmalarını inceledik. Bölgenin çehresini değiştireceğimiz projemizin detaylarını yerinde değerlendirerek, mahalle sakinlerimizle fikir alışverişinde bulunduk. Kısa sürede Altınova sahilini tanıyamayacaksınız. Şimdiden hemşehrilerimize ve Süleymanpaşa’mıza hayırlı olsun” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
Trafik Haftası KutlandıTrafik Haftası Kutlandı
1/

Tekirdağ Namaz Vakitleri 7 Aralık Pazartesi

İmsak
06:43
Sabah
08:14
Öğle
13:06
İkindi
15:28
Akşam
17:49
Yatsı
19:15

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler 7 Aralık Pazartesi

Esra Eczanesi
Cerkezkoy
Doğan Eczanesi
Hayrabolu
İlke Eczanesi
Corlu
Zafer Eczanesi
Malkara
Şifa Eczanesi
Marmaraereglisi
Yeni Eczanesi
Suleymanpasa
Bayram Eczanesi
Muratli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.