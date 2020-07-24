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Altınova’da Ayasofya için helva dağıtıldı

YALOVA HABERLERİ  | 24.07.2020 17:07 | Son Güncelleme

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin ibadete açılması dolayısıyla Yalova Cuma Namazı sonrası vatandaşlara helva ikram edildi.Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin 86 yıl aradan sonra cuma namazıyla ibadete açılması dolayısıyla Altınova Merkez Hacı Tevfik Yılmaz Camiinde vatandaşlara helva dağıtıldı.Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasının mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Altınova Belediye Başkanı Dr.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin ibadete açılması dolayısıyla Yalova Cuma Namazı sonrası vatandaşlara helva ikram edildi.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin 86 yıl aradan sonra cuma namazıyla ibadete açılması dolayısıyla Altınova Merkez Hacı Tevfik Yılmaz Camiinde vatandaşlara helva dağıtıldı.
Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasının mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Fetih hakkı olan Ayasofya aslına rücu etmiş, İstanbul’un fatihi Sultan Mehmet Han’ın vasiyeti yerine gelmiştir. Ayasofya’nın dirilişi, Mescidi Aksa’nın özgürlüğe kavuşmasının habercisidir. Ayasofya’nın dirilişi, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların fetret devrinden çıkış iradesinin ayak sesleridir.
Ayasofya’nın dirilişi, sadece Müslümanların değil, onlarla beraber tüm mazlumların, mağdurların, tüm ezilmişlerin, sömürülmüşlerin umut ateşinin yeniden alevlenişidir. İşte tüm bu nedenlerden dolayı Ayasofya, sadece Ayasofya’dan ibaret değildir. Bizler için anlamı çok daha derin ve manidardır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bu kararı alan tüm devlet büyüklerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bugünleri bizlere gösteren, bir duamızı daha gerçeğe dönüştüren Rabbimize hamd ediyoruz” diye konuştu.

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Sabah
05:46
Öğle
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İkindi
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Akşam
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Merkez
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