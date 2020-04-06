Altınova’da sağlıkçılara siperli maske dağıtıldı

Yalova’nın Altınova Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadeleye destek olarak ilçede görev yapan sağlık personeline siperli maske dağıttı.

Devlet Hastanesi ve sağlık ocağında görev yapan sağlık personeline Altınova Belediyesi tarafından siperli maske hediye edildi.

Sağlık çalışanlarının büyük fedakârlıklarla görev başında olduğunu ifade eden Belediye Malî Hizmetler Müdürlüğü Satın Alma Sorumlusu Adnan Hürfikir, “Kişisel koruyucu donanımlar bu mücadelede en büyük ihtiyaçlardan biri. Dağıttığımız siperli maske, sağlık çalışanının elini yüzüne götürmesine mani oluyor ve herhangi bir damlacığın suratına temas etmemesini sağlıyor. Sağlık çalışanları bu parçaya gerçekten ihtiyaç duyuyordu. Hastayla direk muhatap olan sağlıkçıların yüzlerinin tamamını önden gelecek etkilere karşı koruyor. Sağlık çalışanıyla hastanın arasında nefes temasını önleyecek şeffaf bir duvar çekmiş oluyoruz. Gece gündüz demeden canları pahasına çalışan başta Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına şükranlarımı sunuyoruz” diye konuştu.

