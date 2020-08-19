YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yalova
  4. Altınova’da tarıma yönelik önemli işbirliği

Altınova’da tarıma yönelik önemli işbirliği

YALOVA HABERLERİ  | 19.08.2020 11:35 | Son Güncelleme

Tarım Kredi Kooperatifleri Sakarya Bölge Birliği Müdürü Fırat Sungur, Altınova Belediye Başkanı Dr.

Tarım Kredi Kooperatifleri Sakarya Bölge Birliği Müdürü Fırat Sungur, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ı ziyaret etti.
Tarım Kredi Kooperatifleri Sakarya Bölge Birliği Müdürü Fırat Sungur beraberinde Yalova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Torkul ile birlikte Altınova Belediye Başkanı Metin Oral’ı ziyaret etti. Misafirlerine bölgeyi gezdiren Başkan Oral, yapılacak projeler hakkında yerinde görüş alışverişinde bulundu. Tarıma ve çiftçiye verdiği desteklerden dolayı Başkan Oral’a teşekkür eden Tarım Kredi Kooperatifi Sakarya Bölge Müdürü Fırat Sungur, “Ülkemiz ve dünya için tarımın, stratejik önemini kavramış ve sektörün en büyük öncü kuruluşu olan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, ülke tarımının iftihar kaynaklarından biri haline gelmiştir. Altınova ilçemizde de birlikte önemli çalışmalar yapacağız” diye konuştu.
Araştırma, geliştirme, eğitim, projeler ve daha birçok konuda karşılıklı bilgi alışverişi ve proje ortaklığı yapacaklarını dile getiren Metin Oral, “Özellikle tarım alanında hem çiftçimizi hem sektörü ilgilendiren konular var. Geniş bir çalışma alanı var. Birlikte önemli çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum. Tarımda dışa bağımlılığı azaltmak ve yerli üretimi geliştirmek amacındayız. Hem bölgemiz hem ülkemiz için verimli ve hayırlı bir çalışma yapılacağına inanıyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Benim sayemde röportaj veriyorsun' demişti! İrem Derici'ye yanıt 'Benim sayemde röportaj veriyorsun' demişti! İrem Derici'ye yanıt
Şehrin ortasında dehşet saçtı! Aracın önünü kesip pompalı tüfekle kurşun yağdırdıŞehrin ortasında dehşet saçtı! Aracın önünü kesip pompalı tüfekle kurşun yağdırdı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yalova Namaz Vakitleri 19 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:36
Sabah
06:10
Öğle
13:12
İkindi
16:58
Akşam
20:03
Yatsı
21:31

Yalova Nöbetçi Eczaneler19 Ağustos Çarşamba

Gülce Eczanesi
Merkez
Kovancı Eczanesi
Merkez
Defne Eczanesi
Altinova
Arda Eczanesi
Armutlu
Banu Eczanesi
Cinarcik
Selin Eczanesi
Ciftlikkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Yarışma ödülleriyle kurdukları tesiste 3D yazıcılara sarfiyat malzemesi üretiyorlar

Yarışma ödülleriyle kurdukları tesiste 3D yazıcılara sarfiyat malzemesi üretiyorlar

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.