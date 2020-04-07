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Altınova’da yardım kolileri dağıtılıyor

YALOVA HABERLERİ  | 07.04.2020 09:54 | Son Güncelleme

Yalova Altınova Kaymakamlığı ve Altınova Belediyesi tarafından hazırlanan yardım malzemeleri, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya devam ediliyor.Korona virüsü salgını ile mücadele kapsamında, evden çıkamayan ve ihtiyaç sahibi ailelere Altınova Kaymakamlığı ve Altınova Belediyesi tarafından hazırlanan yardım malzemeleri Altınova belediyesi Zabıta Amirliği ekiplerince dağıtılıyor.

Altınova’da yardım kolileri dağıtılıyor

Yalova Altınova Kaymakamlığı ve Altınova Belediyesi tarafından hazırlanan yardım malzemeleri, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya devam ediliyor.

Korona virüsü salgını ile mücadele kapsamında, evden çıkamayan ve ihtiyaç sahibi ailelere Altınova Kaymakamlığı ve Altınova Belediyesi tarafından hazırlanan yardım malzemeleri Altınova belediyesi Zabıta Amirliği ekiplerince dağıtılıyor. Tüm hijyen kuralları gözetilerek hazırlanan koliler, yine en üst düzeyde alınan önlemlerle ihtiyaç sahiplerine teslim ediliyor.

Altınova Belediyesi Sosyal İşler Birimi sorumlusu Hakan Beykoz vatandaşlara olağanüstü bir dayanışma içerisinde hizmet edildiğini ifade ederek, “İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmaya, içinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte de devam ediyoruz. Her zamankinden daha çok dayanışma içerisinde olmamız gereken bu dönemi birlikte atlatacağız. İlçemizdeki 65 yaş ve üstü, hasta, engelli veya iş yerlerini kapatmak zorunda kaldığı için geçim sıkıntısı yaşayan ailelerin temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ekiplerimiz yoğun bir çalışma sürdürüyor. Hazırlanan koliler ihtiyaç sahiplerine hızlı bir şekilde ulaştırılıyor. Devlet ve millet olarak bu sıkıntılı süreci atlatabilmek için olağanüstü bir çaba içerisindeyiz. Bu günlerde el ele vermesek de el birliği ile başaracağız” diye konuştu.

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