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Altınova’da yollar pırıl pırıl

YALOVA HABERLERİ  | 28.03.2020 10:34 | Son Güncelleme

Yalova Altınova ilçesinde korona virüs tehdidine karşı mücadele çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Yalova Altınova ilçesinde korona virüs tehdidine karşı mücadele çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. İlçe genelinde temizlik, dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Altınova Belediyesi, korona virüs salgınına karşı aldığı önlemlere aralık vermeden devam ediyor. Vatandaşların ortak kullanım alanları dezenfekte edilirken yollar solüsyonlu su ile yıkanıp temizlendi. Altınova Belediyesi Garaj Amirliği Temizlik Birimi ekipleri, ilçe genelini dezenfekte ederken tüm yollar da özel solüsyonlu sular ile yıkadı. Belediye olarak tüm tedbirlerin alındığını ve belediye personelinin büyük bir özveriyle görev yaptığını dile getiren Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Bu salgını önlemenin ilk şartı temizliktir. Biz salgın nedeniyle temizlik çalışmalarımızı en üst seviyeye çıkardık. Vatandaşlarımızdan da bize yardımcı olmasını istiyoruz. Mümkün olduğunca evlerinden çıkmasınlar. 65 yaş üstü ve kronik hasta vatandaşlarımız hem kendi hem de sevdiklerinin sağlığı için evlerinden çıkmasınlar. Evden çıkmayıp bir ihtiyacı olan vatandaşlarımıza gerekli yardımları yapmaktayız. Bu süreçte büyük özveriyle çalışan personelimize teşekkür ederim” dedi.

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