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Altınova’dan deprem bölgesine yardım

YALOVA HABERLERİ  | 26.01.2020 17:13 | Son Güncelleme

Yalova Altınova Belediyesi, Elazığ’da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yardım kampanyası başlattı.Deprem bölgesindeki zorlu şartlar nedeniyle Türkiye’nin birçok noktasından Elazığ ve Malatya’ya yardım ve destek kampanyaları devam ediyor.

Yalova Altınova Belediyesi, Elazığ’da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yardım kampanyası başlattı.
Deprem bölgesindeki zorlu şartlar nedeniyle Türkiye’nin birçok noktasından Elazığ ve Malatya’ya yardım ve destek kampanyaları devam ediyor. Altınova Belediyesi tarafından düzenlenen yardım kampanyasına özellikle çocuklardan gelen büyük destekler duygulu anların yaşanmasına neden oldu.

Büyük destek
Altınova Belediyesi tarafından hemen başlatılan yardım kampanyasına vatandaşlar büyük destek verdi. Özellikle kampanyaya küçük yaştaki çocukların verdiği destek oldukça duygular anlar yaşatıyor. Belediye binası zemin katında toplanan yardımlar burada belediye personeli tarafından paketleniyor. Kampanyayı Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyigit ve Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral yakından takip ediyor.

“Depremzedelerimizin yanındayız"
Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Yaşanan bu acı olaydan dolayı büyük üzüntü duyduk. Altınova Belediyesi ve Altınovalı vatandaşlarımız ile depremde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlattık. Bu anlamda kuru gıda, battaniye, yorgan, ayakkabı, bebek maması, bebek bezi, kışlık kıyafetlerden oluşan yardım malzemelerini Elazığ’a ulaştıracağız. Altınova ilçesi olarak, deprem felaketi yaşayan vatandaşlarımızı yalnız bırakmayacağız. Millet olarak bu tür sıkıntılı ve acı günlerimizde büyük bir dayanışma örneği gösteriyoruz. Birlik ve beraberlik içinde her şeyin üstesinden gelebiliyoruz" dedi.

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