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Altınova’dan İznik’e ziyaret

YALOVA HABERLERİ  | 07.10.2020 13:25 | Son Güncelleme

Bursa’nın İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Yalova’nın Altınova Belediyesi’nden gelen heyeti ağırladı.Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Dr.

Altınova’dan İznik’e ziyaret

Bursa’nın İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Yalova’nın Altınova Belediyesi’nden gelen heyeti ağırladı.
Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, İGM ve belediye meclisi üyeleri, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta’yı makamında ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ardından Kaymakam Özyiğit ve beraberindekiler, Metin Bülbül’ün İznik’teki evini ziyaret ederek, bahçesinde dalından meyve yediler.

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