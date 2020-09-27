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Altınovalı güreşçiler durmak bilmiyor

YALOVA HABERLERİ  | 27.09.2020 11:13 | Son Güncelleme

Yalova Altınova Belediyespor Güreş Takımı, antrenmanlarına aralıksız devam ediyor.

Yalova Altınova Belediyespor Güreş Takımı, antrenmanlarına aralıksız devam ediyor. Güreş takımı, sabah sporu ve idmanlarını Hersek Plajı’nda gerçekleştiriyor.
Altınova Belediyespor Güreş Takımı, antrenmanlarını aralıksız sürdürüyor. İdmanlara, haftanın 2 günü Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral da katılıyor.
Güreş hocaları Kaan Kaya ve Burak Kaya eşliğinde çalışmalarına devam eden Altınova Belediyespor Güreş Takımı, antrenmanlarını Hersek Plajı ve arkasındaki ormanlık alanda gerçekleştiriyor.
COVID-19 salgını nedeniyle müsabakaların yapılamadığını hatırlatan Kaan Kaya ve Burak Kaya, “Ancak biz çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Takım olarak, kondisyonumuzun, tekniğimizin ve gücümüzün üst seviyelerde olması için antrenmanlarımızı doğayla iç içe olan Hersek Bölgesinde sürdürüyoruz. Bize her türlü desteği sağlayan ve antrenmanlarımıza katılarak bizimle spor yapan Altınova Belediye Başkanımız Dr. Metin Oral’a teşekkür ediyoruz” dediler.
Güreş takımının antrenmanlarına katılmaya çalıştığını ifade eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral da, “Haftanın 2 günü takımımızla birlikte antrenman yapmaya çalışıyorum. Bu zor süreçte antrenmanlarına devam eden güreşçi kardeşlerimi çalışmalarından dolayı kutluyorum” şeklinde konuştu.

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