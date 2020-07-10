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Altınova’ya noter kuruluyor

YALOVA HABERLERİ  | 10.07.2020 10:00 | Son Güncelleme

Adalet Bakanlığı, nüfus, iş yoğunluğu ve ticari hayatın artış gösterdiği yerlerde oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda 186 yeni noterlik kurdu.

Altınova’ya noter kuruluyor

Adalet Bakanlığı, nüfus, iş yoğunluğu ve ticari hayatın artış gösterdiği yerlerde oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda 186 yeni noterlik kurdu. Noterlik bulunmayan Altınova ilçesine de noterlik kurulmasına karar verildi.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, ilçeye noter kurulmasını sağlayan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e teşekkür etti. Altınova’nın bölgede stratejik öneme sahip bir ilçe olduğunu ifade eden Başkan Oral, “Noter’in kurulmasıyla en önemli ihtiyaçlarımızdan birisi karşılanmıştır” dedi.

Altınova’nın her geçen gün gelişip büyüdüğünü ifade eden Başkan Oral, “Tersanelerimizle ülkemize ihracatta önemli katkılar sağlıyoruz. Dış mekân süs bitkiciliğinde Altınova Türkiye’nin lokomotifi durumundadır. Organik tarım ve tıbbi aromatik bitkiler konusunda da marka olma yolundayız. İlçemiz birçok ulusal ve uluslararası şirketi barındırmaktadır. En büyük eksikliğimizden birisi olan noter konusunun çözümü bizim için çok önemliydi. Bundan böyle vatandaşlarımız, şirketlerimiz, esnafımız noter işlemlerini kendi ilçelerinde daha rahat yapabilecektir. İlçemize noterin kazandırılmasında emeği geçen; Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün şahsında hükümetimize, Yalova Valimiz Muammer Erol’a, Altınova Kaymakamımız Regaip Ahmet Özyiğit’e, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş’e, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol’a, AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar’a, Adalet Bakanlığımızın ilgili yetkililerine, ilçe halkım adına teşekkür ederim” diye konuştu.

Altınova’ya noter kuruluyor

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