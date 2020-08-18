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Altınöz, "Kardemir Yönetim Kurulu Başkanlığı Mehmet Ali Şahin’e yakışır"

KARABÜK HABERLERİ  | 18.08.2020 18:16 | Son Güncelleme

AK Parti Karabük İl Başkanı Av.

Altınöz, "Kardemir Yönetim Kurulu Başkanlığı Mehmet Ali Şahin’e yakışır"

AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz Kasım ayında gerçekleştirilecek olan KARDEMİR Genel Kurulunda Yönetim Kurulu Başkanlığının Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi (YİK) Mehmet Ali Şahin’e yakışacağını söyledi.
AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, "2003 yılında dönemin Başbakanı olan Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin’in önderliğinde yapılan girişimler sonunda KARDEMİR’in borçlarının yapılandırılması faizlerin silinmesi sağlanmıştır.Altınöz yaptığı açıklamada özellikle 2002 yılından sonra Türkiye’nin ilk ağır sanayi tesisi olan Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı döneminde Mehmet Ali Şahin’in destek ve katkıları ile yılda 2,5 Milyon tonu geçen üretime imza attı" dedi.
Kasım ayında gerçekleştirilecek olan KARDEMİR Genel Kurul toplantısına da değinen Başkan Altınöz, "Mehmet Ali Şahin Başkanımız KARDEMİR’e ve Karabük’e her zaman büyük katkı sağlamış ve sağlamaya devam etmektedir.AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz “Mehmet Ali Şahin Başkanımız özellikle KARDEMİR’de sorunların çözülmesinde önemli rol oynayarak iş çevrelerine ve piyasalarına güven verecek.” dedi.
Filyos Liman Projesine devam ettiğini kaydeden Altınöz, yapılan yatırımların yönlendirilmesinde ve radikal kararların alınmasında YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin’in önemli etken olacağını vurguladı.

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