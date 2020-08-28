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Altınöz Zafer Bayramı’nı kutladı

KARABÜK HABERLERİ  | 28.08.2020 15:17 | Son Güncelleme

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.Altınöz, mesajında, Türk milletinin şanlı tarihinin altın halkalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98.

Altınöz Zafer Bayramı’nı kutladı

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Altınöz, mesajında, Türk milletinin şanlı tarihinin altın halkalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yıl dönümünün kutladığına işaret ederek, Büyük Zafer’in 98. yılında millete bu zaferi armağan eden İstiklal Harbi’nin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Büyük Millet Meclisi’nin saygıdeğer üyelerini ve kahraman Türk ordusunun tüm askerlerini rahmetle minnetle yad ettiğini belirtti.
Türkiye’de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ve dünyanın dört bir yanında yaşayan Türk vatandaşlarının her birinin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı tebrik eden Altınöz, şunları kaydetti:
"26 Ağustos 1922 tarihinde Gazi Mustafa Kemal’in Başkomutanlığında başlayan Büyük Taarruz, verilen çetin mücadelelerinin ardından Dumlupınar’da zafere taşınmıştır. 30 Ağustos’ta kazanılan bu destansı zaferle milletimiz, kendisine reva görülen esaret gömleğini yırtıp atmış, ne pahasına olursa olsun bağımsızlığından taviz vermeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. Son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin de müjdesi olan büyük zafer, tarihten silinmek istenen Türk milletinin yeniden şahlanışının adıdır. Tarihteki tüm zaferlerimiz gibi 30 Ağustos’un arkasında da gözlerini kırpmadan hayatını feda eden kahramanlarımızın cesaretleri vardır. Milletimiz, dün olduğu gibi bugün de istiklal ve istikbali için canından aziz bildiği vatanı uğrunda aynı fedakarlık ve cesareti göstermeye hazırdır. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin milli bekamızı korumak gayesiyle sınırlarımız içinde ve dışında yürüttüğü mücadele, bunun en açık delilidir. Suriye’nin kuzeyinde, Irak’ta ve Doğu Akdeniz’de ülkemize karşı kurulan tüm tuzakları bozmaya kararlıyız.
Büyük zaferden aldığımız ilham ve cesaretle Türkiye’yi daha aydınlık, daha müreffeh bir geleceğe taşımak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Ülkemize güvenen dostlarımızın desteği, aziz milletimizin dirayeti, bize inanan kardeşlerimizin duasıyla tıpkı 98 sene önce olduğu gibi, inşallah kutlu mücadelemizi zaferle taçlandıracağız. Büyük zaferin 98. yıl dönümünde tüm vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en kalbi duygularla tebrik ederken bu büyük zaferin gururunu bizlere armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal’e ve İstiklal Savaşımızın isimsiz kahramanları olmak üzere geçmişten günümüze tüm gazi ve şehitlerimizi minnet, rahmet ve şükranla anıyorum."

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