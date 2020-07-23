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Altınöz’den 24 temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

KARABÜK HABERLERİ  | 23.07.2020 13:32 | Son Güncelleme

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.Altınöz, mesajında, kamuoyunun, ülke ve dünyadaki gelişmelere dair gerçek, doğru ve güvenilir bilgiler içeren haberlere ulaşmasını temin etmenin demokrasinin en temel unsurlarından biri olduğunu belirtti.Mesleğin gerektirdiği sorumluluğun bilinciyle bireyleri ve toplumu sağlıklı ve eksiksiz bilgilendirmek için çaba gösteren basın mensuplarının kritik bir fonksiyon icra ettiğini ifade eden Altınöz, "Haber alma hakkının korunması, kamuoyunda farkındalık oluşturulması, her türlü yapıcı fikrin dile getirilmesi ve olgunlaşması süreçlerinde basın çalışanlarının önemli sorumlulukları bulunmaktadır.

Altınöz’den 24 temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Altınöz, mesajında, kamuoyunun, ülke ve dünyadaki gelişmelere dair gerçek, doğru ve güvenilir bilgiler içeren haberlere ulaşmasını temin etmenin demokrasinin en temel unsurlarından biri olduğunu belirtti.
Mesleğin gerektirdiği sorumluluğun bilinciyle bireyleri ve toplumu sağlıklı ve eksiksiz bilgilendirmek için çaba gösteren basın mensuplarının kritik bir fonksiyon icra ettiğini ifade eden Altınöz, "Haber alma hakkının korunması, kamuoyunda farkındalık oluşturulması, her türlü yapıcı fikrin dile getirilmesi ve olgunlaşması süreçlerinde basın çalışanlarının önemli sorumlulukları bulunmaktadır. Ülkemize karşı ulusal ve uluslararası arenada oluşturulmaya çalışılan dezenformasyona karşı da en büyük görevlerden biri yine basın mensuplarımıza düşmektedir. Meslek ahlakı ve gazetecilik ilkelerine sadakatle bağlı kalarak bu büyük sorumluluğu üstlenen medya çalışanlarımızın daha rahat, daha özgür ve daha güvenli çalışma koşullarına sahip olabildikleri, emeklerinin karşılığını alabildikleri, kendilerini geliştirebildikleri bir medya ortamına kavuşmaları hassasiyet gösterdiğimiz ve desteklediğimiz konular arasında yer almaktadır. Dünyanın her köşesinde haber alma ve bilgi edinme ihtiyacını karşılamak adına savaşlara, afetlere, acılara tanık olan, her türlü zorluğa rağmen sorumluluk bilinciyle çalışan basın mensuplarımızın her daim yanındayız. Tüm şartlar altında büyük bir gayret ve özveri ile görevlerini yerine getirmeye çalışan basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutluyor, her birine başarılar diliyorum" dedi.

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