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Altınöz’den Anneler Günü mesajı

KARABÜK HABERLERİ  | 08.05.2020 15:39 | Son Güncelleme

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.Altınöz, mesajında, şefkatin, merhametin ve fedakarlığın sembolü, her koşulda seven, koruyan, kollayan ve evlatlarına kol kanat geren annelerin, Anneler Günü’nü kutladığını belirtti.Annelerin sabır, müsamaha ve sevgi dolu yürekleriyle, toplumsal yaşamda huzur ve barışın tesisinde önemli rol oynadığını ifade eden Altınöz, şunları kaydetti:"Sevgiyi, saygıyı, dayanışmayı, paylaşmayı ve hoşgörüyü bizlere öğreten annelerimiz, ülkemizde mutluluğu ve huzuru tesis etmede en büyük gücümüzdür.

Altınöz’den Anneler Günü mesajı

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Altınöz, mesajında, şefkatin, merhametin ve fedakarlığın sembolü, her koşulda seven, koruyan, kollayan ve evlatlarına kol kanat geren annelerin, Anneler Günü’nü kutladığını belirtti.
Annelerin sabır, müsamaha ve sevgi dolu yürekleriyle, toplumsal yaşamda huzur ve barışın tesisinde önemli rol oynadığını ifade eden Altınöz, şunları kaydetti:
"Sevgiyi, saygıyı, dayanışmayı, paylaşmayı ve hoşgörüyü bizlere öğreten annelerimiz, ülkemizde mutluluğu ve huzuru tesis etmede en büyük gücümüzdür. Bizler, cennetin annelerin ayakları altında olduğuna inanan, anneleri baş tacı kabul eden, ’ana gibi yar olmaz’ diyen, anneye hürmeti esas alan, anneliği dünyanın en müstesna mertebesi olarak gören bir kültür ve geleneğin temsilcileriyiz. Bu anlayışla annelerimizin mutlu olması, yüzlerinin gülmesi, hayat şartlarının daha da iyileştirilmesi için önümüzdeki süreçte de kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta bu ülkenin varlığı ve birliği için canını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin emaneti annelerimiz başta olmak üzere, tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyorum."

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Akşam
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Merkez
Büşra Eczanesi
Besbinevler
Tuncer Eczanesi
Safranbolu
Gülşen Eczanesi
Eflani
Eskipazar Eczanesi
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Yenice Eczanesi
Yenice
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