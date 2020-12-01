YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Altınözü’nde pazar kurulması yasaklandı

Altınözü’nde pazar kurulması yasaklandı

HATAY HABERLERİ  | 01.12.2020 13:53 | Son Güncelleme

Hatay’ın Altınözü ilçesinde korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 48 mahallede pazar kurulmasının yasaklandığı bildirildi.Altınözü Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Covid-19 tedbirleri kapsamında C¸ars¸amba semt pazarı olmak u¨zere, 48 mahallede pazar kurulmasının ikinci bir emre kadar yasaklandığı belirtildi.Açıklamada, "Alınan tedbirlere lu¨tfen riayet edelim.

Hatay’ın Altınözü ilçesinde korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 48 mahallede pazar kurulmasının yasaklandığı bildirildi.
Altınözü Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Covid-19 tedbirleri kapsamında C¸ars¸amba semt pazarı olmak u¨zere, 48 mahallede pazar kurulmasının ikinci bir emre kadar yasaklandığı belirtildi.
Açıklamada, "Alınan tedbirlere lu¨tfen riayet edelim. Maske takarsak, temizligˆimize dikkat edersek, sosyal mesafemizi korursak viru¨su¨n yayılımını engellemis¸ oluruz. Zorunlu olmadıkc¸a dıs¸arıya c¸ıkmayalım. kurallara uyalım, tedbiri elden bırakmayalım. I·ns¸allah bu zor gu¨nleri geride bırakıp sagˆlıklı gu¨nlerde bulus¸acagˆız" ifadeleri kullanıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aşk bitti! Aşk bitti!
Mehmetçik yeni yılı sınırda eli tetikte karşıladı!Mehmetçik yeni yılı sınırda eli tetikte karşıladı!

Hatay Namaz Vakitleri 1 Aralık Salı

İmsak
05:57
Sabah
07:21
Öğle
12:29
İkindi
15:06
Akşam
17:28
Yatsı
18:47

Hatay Nöbetçi Eczaneler 1 Aralık Salı

Bayramoglu Eczanesi
Antakya
Bildiren Eczanesi
Antakya
Hatay Gökçe Eczanesi
Antakya
İpek Gündüz Eczanesi
Antakya
Akatan Eczanesi
Iskenderun
Çarem Eczanesi
Iskenderun
Denizciler Eczanesi
Iskenderun
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.