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Altınşehir Mahallesinde altyapı çalışması

ADIYAMAN HABERLERİ  | 29.06.2020 14:52 | Son Güncelleme

Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) ekipleri tarafından Altınşehir Mahallesinde sürdürülen altyapı çalışmaları kapsamında, içme suyu hattı yenileme işlemi gerçekleştirildi.Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren ASKİM yetkilileri, havaların mevsim normallerinde seyretmesi ile birlikte altyapı hattı yenileme çalışmalarına başladıklarını söyleyerek, “Altınşehir Mahallesinde sürdürdüğümüz çalışmalar kapsamında mahallenin içme suyu hattını yeniliyoruz.

Altınşehir Mahallesinde altyapı çalışması

Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) ekipleri tarafından Altınşehir Mahallesinde sürdürülen altyapı çalışmaları kapsamında, içme suyu hattı yenileme işlemi gerçekleştirildi.
Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren ASKİM yetkilileri, havaların mevsim normallerinde seyretmesi ile birlikte altyapı hattı yenileme çalışmalarına başladıklarını söyleyerek, “Altınşehir Mahallesinde sürdürdüğümüz çalışmalar kapsamında mahallenin içme suyu hattını yeniliyoruz. Bu anlamda yoğun gayret ortaya koyan personelimize çok teşekkür ediyor, Altınşehir Mahallesi sakinlerine hayırlı olsun diyoruz” diye konuştu.
Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren Altınşehir Mahallesi sakinleri ise Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’a ve ekibine teşekkür etti.

Altınşehir Mahallesinde altyapı çalışması

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