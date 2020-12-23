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Altıntaş Avşar deresi ağaçlandırma çalışmaları

KÜTAHYA HABERLERİ  | 23.12.2020 09:57 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde ıslah çalışmaları devam eden Avşar deresinde ağaçlandırma çalışmalarının başladığı bildirildi.Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’İlçemiz,Avşar deresi ıslahı, kıyı ve çevre düzenleme çalışmaları, DSİ tarafından hızlı bir şekilde devam ederken, Altıntaş Belediyesi olarak çevre düzeni, peyzaj ve ağaçlandırma çalışması başlatılmışdır.

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde ıslah çalışmaları devam eden Avşar deresinde ağaçlandırma çalışmalarının başladığı bildirildi.
Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’İlçemiz,Avşar deresi ıslahı, kıyı ve çevre düzenleme çalışmaları, DSİ tarafından hızlı bir şekilde devam ederken, Altıntaş Belediyesi olarak çevre düzeni, peyzaj ve ağaçlandırma çalışması başlatılmışdır. Emeği geçen Devlet Su İşeleri Müdürlüğümüze, firma yetkililerine, işçi kardeşlerimize ve belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Allah devletimize ve aziz milletimize zeval vermesin’’ dedi.

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