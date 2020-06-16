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Altıntaş Belediyesi peyzaj çalışmaları

KÜTAHYA HABERLERİ  | 16.06.2020 09:44 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde TOKİ konutlarında devam eden peyzaj çalışmalarını Belediye Başkanı Arif Teke ve AK Parti İlçe Başkanı Hakan Uşak yerinde inceledi.Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’Geçtiğimiz ay, alt yapı ve ağaçlandırmasını yaptığımız TOKİ bağlantı yolunun kilit parke taşını yaparak hizmete sunduğumuz alanda devam eden peyzaj çalışmalaını İlçe Başkanımız Hakan Uşak ile birlikte yerinde inceledik.

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde TOKİ konutlarında devam eden peyzaj çalışmalarını Belediye Başkanı Arif Teke ve AK Parti İlçe Başkanı Hakan Uşak yerinde inceledi.
Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’Geçtiğimiz ay, alt yapı ve ağaçlandırmasını yaptığımız TOKİ bağlantı yolunun kilit parke taşını yaparak hizmete sunduğumuz alanda devam eden peyzaj çalışmalaını İlçe Başkanımız Hakan Uşak ile birlikte yerinde inceledik. İncelemeler sırasında mahalle sakinleri ile hasbihal ettik. Yapılan ve yapılacak olan çalışmlarımızı onara anlattık. Altıntaş ilçemizin her mahallesinin güzellleşmesi için çlışmalarımız aralıksız devam ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz’’ dedi.

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