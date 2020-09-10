Altıntaş canlı hayvan pazarı çevre düzenleme çalışmaları

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde yapımı devam eden canlı hayvan pazarında, çevre düzenleme çalışmalarının yapımına başlandığı bildirildi.

Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Karabulut, yaptığı açıklamada, ’’Yapımı devam eden canlı hayvan pazarı inşaatımızın çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledik. Kilitli parke taşı döşeme, yol ve otopark yapım çalışmaları başlatıldı. İlçe ekonomimiz için oldukça önemli olan bu yatırımın bir an önce bitirilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Herşey ilçe halkımızın hayvancılık faaliyetlerini arttırıp, ürettiklerini kendi pazarlarında satabilmeleri içindir’’ ifadeleri kullandı.

