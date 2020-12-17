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Altıntaş köylerinde yatırımlar devam ediyor

KÜTAHYA HABERLERİ  | 17.12.2020 11:00 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde köylerde devam eden yatırımlar ve metruk binaların yıkımına devam edildiği bildirildi.Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Özel İdare Müdürü ve muhtarların da katılımıyla, İlçeye bağlı Altıntaş, Erenköy ve Yolçatı köylerinde yürütülen çalışmaları incelemek üzere ziyaretlerde bulundu.Altıntaş Köyü’nde metruk halde bulunan binanın yıkım çalışmalarını, yapımı devam eden su deposu inşaatını ve yapımı tamamlanan çocuk parkını, Erenköy ve Yolçatı Köylerinde yapımı devam eden yol çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam irdelp, sunulan hizmetler ve yürütülen çalışmalar ile ilgili bilgiler aldı.

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde köylerde devam eden yatırımlar ve metruk binaların yıkımına devam edildiği bildirildi.
Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Özel İdare Müdürü ve muhtarların da katılımıyla, İlçeye bağlı Altıntaş, Erenköy ve Yolçatı köylerinde yürütülen çalışmaları incelemek üzere ziyaretlerde bulundu.
Altıntaş Köyü’nde metruk halde bulunan binanın yıkım çalışmalarını, yapımı devam eden su deposu inşaatını ve yapımı tamamlanan çocuk parkını, Erenköy ve Yolçatı Köylerinde yapımı devam eden yol çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam irdelp, sunulan hizmetler ve yürütülen çalışmalar ile ilgili bilgiler aldı.

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