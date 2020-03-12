Altıntaş okuyor

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde "Okuma Gezekleri" projesi kapsamında öğretmenler, veliler ve öğrencilerle birlikte kitap okuyorlar.

Öğretmenler, öğrencilerin evine giderek her akşam yarım saat okuma saati etkinliği düzenliyor. Etkinliğe yaşlı nineler, öğrenci velileri ve öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor.

Altıntaş Milli Eğitim Müdürü Numan Tanrıkulu yaptığı açıklamada, ’’Projenin çıkış noktası toplumun genel anlamda kitap okuma oranının istenen seviyede olmaması ve bu oranın yükselmesi gerektiği düşüncesidir. Temel amacımız ilçe merkezi ve mahallelerinde 7’den 77’ye bütün vatandaşlarımızın kitap okuma alışkanlığını kazandırmaktır. Bu kapsamda ilçemizde yürütülen "Okuma Gezekleri" projesi hedefine ulaşıncaya kadar devam edecektir. Projede emeği olan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum’’ dedi.

