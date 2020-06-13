YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi’ne 50 milyon dolarlık yatırım

Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi’ne 50 milyon dolarlık yatırım

KÜTAHYA HABERLERİ  | 13.06.2020 09:58 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde 50 Milyon dolarlık yatırım için Güneş Plastik Kalıp Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine 534 bin metrekare arsa tahsisi gerçekleştirildiği bildirildi.Kütahya ve Altıntaş ilçesi için tarihi bir gün yaşandığını belirten Belediye Başkanı Arif Teke, ’’Otomotiv, beyaz eşya ve küçük ev aletleri sektörüne yönelik plastik enjeksiyon, parça üretimi ve montajı yapan Güneş Plastik Kalıp Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin talebi uygun görülerek yer tahsisi yapılmasına karar verildi.

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde 50 Milyon dolarlık yatırım için Güneş Plastik Kalıp Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine 534 bin metrekare arsa tahsisi gerçekleştirildiği bildirildi.
Kütahya ve Altıntaş ilçesi için tarihi bir gün yaşandığını belirten Belediye Başkanı Arif Teke, ’’Otomotiv, beyaz eşya ve küçük ev aletleri sektörüne yönelik plastik enjeksiyon, parça üretimi ve montajı yapan Güneş Plastik Kalıp Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin talebi uygun görülerek yer tahsisi yapılmasına karar verildi. Şirket, Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesine 50 milyon dolar tutarında yatırım yapacağını beyan etti. Emeği geçen Yönetim Kurulu Başkanı, Sayın Valimiz Ömer Toraman ve Yönetim Kurulu üyelerimize, İl Başkanımız Sebahattin Ceyhun, Milletvekillerimiz, Ahmet Tan, İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler, İlçe Başkanımız Hakan Uşak ve müteşebbis heyeti (Belediye Meclis üyesi) arkadaşlarıma, destek ve duaları ile her zaman yanımızda olan Altıntaşımızın kadirşinas halkına teşekkür ediyorum. 2bin kişiye istihdam sağlaması beklenen bu yatırım ilimize ve ilçemize hayırlı olsun’’ dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü oyuncu sezonu açtı! İşte olay yaratan poz Ünlü oyuncu sezonu açtı! İşte olay yaratan poz
Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeliValilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Konya Valisi Toprak’tan veda mesajı

Konya Valisi Toprak’tan veda mesajı

Gölcük Yaylası’na konak projesi

Gölcük Yaylası’na konak projesi

İnandık Barajı milli ekonomiye yılda 16 milyon TL katkı sağlayacak

İnandık Barajı milli ekonomiye yılda 16 milyon TL katkı sağlayacak

Körfez Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü binası teslim edildi

Körfez Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü binası teslim edildi

Ziraat Odası bölge toplantısı Erdek’te yapıldı

Ziraat Odası bölge toplantısı Erdek’te yapıldı

Esenler’de korona virüs pankartı konusu

Esenler’de korona virüs pankartı konusu

Kütahya Namaz Vakitleri 13 Haziran Cumartesi

İmsak
03:32
Sabah
05:26
Öğle
13:05
İkindi
17:02
Akşam
20:35
Yatsı
22:20

Kütahya Nöbetçi Eczaneler13 Haziran Cumartesi

Büyük Eczanesi
Merkez
Cumhuriyet Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Emet
Hayat Eczanesi
Gediz
Güneş Eczanesi
Simav
Tolga Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Emet’te motosiklet denetimleri

Emet’te motosiklet denetimleri

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Konona virüse karşı tam koruma

Konona virüse karşı tam koruma

Güvenlik Görevlisi olarak girdiği kurumda İç Hizmetler Birim Müdürü oldu

Güvenlik Görevlisi olarak girdiği kurumda İç Hizmetler Birim Müdürü oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.