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Altıntaş’ta 2 bin adet fidan dağıtıldı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 20.06.2020 08:08 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde üreticilere ücretsiz olarak 2 bin adet fidan dağıtımı yapıldı.Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke yaptığı açıklamada, ’’Bugün ilçemizi ziyaret eden AK Parti İl Başkanımız Sebahattin Cehyun, Milletvekilimiz Ceyda Çetin Erenler, AK Parti Kütahya İl Yönetimi ve Altıntaş İlçe Başkanımız Hakan Uşak ile birlikte üreticilerimize ücretsiz olarak 2 bin adet ceviz ve badem fidanı dağıttık.

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde üreticilere ücretsiz olarak 2 bin adet fidan dağıtımı yapıldı.
Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke yaptığı açıklamada, ’’Bugün ilçemizi ziyaret eden AK Parti İl Başkanımız Sebahattin Cehyun, Milletvekilimiz Ceyda Çetin Erenler, AK Parti Kütahya İl Yönetimi ve Altıntaş İlçe Başkanımız Hakan Uşak ile birlikte üreticilerimize ücretsiz olarak 2 bin adet ceviz ve badem fidanı dağıttık. Amacımız ilçemizde gelir getirici ürün fidan sayısını çoğaltmak’’ dedi.
AK Parti İl Başkanı Sebahattin Cehyun, yaptığı açıklamada, ’’Daha yeşil bir ülke için Altıntaş ilçemizde hemşehrilerimize fidan dağıtımı yaptık. İşini severek yapan, tezgahlarını çiçek gibi hazırlayan pazarcı esnaflarımızı ziyaret edip çaylarını içtik, taleplerini dinledik’’ diye konuştu.

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