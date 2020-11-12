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Altıntaş’ta Avşar deresi ıslah çalışmaları

KÜTAHYA HABERLERİ  | 12.11.2020 09:58 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde Avşar deresi taşkın ıslah projesi çalışmaları için incelemelerde bulunuldu.Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’İlçemizde yapılması planlanan Avşar deresi taşkın ıslah projesi için arazi toplulaştırma çalışmaları kapsamında, DSİ Genel Müdürlüğü Daire Başkan Yardımcısı İbrahim Burak Yeşiloğlu, Şube Müdürü Altan Sert, DSİ Eskişehir Arazi Toplulaştırma Şube Müdürü Halil Sezer Birdane, DSİ Kütahya Şube Müdürü İbrahim Kavak ve Şube Müdür yardımcısı, Metin Erkul belediyemizi ziyaret ettiler.

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde Avşar deresi taşkın ıslah projesi çalışmaları için incelemelerde bulunuldu.
Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’İlçemizde yapılması planlanan Avşar deresi taşkın ıslah projesi için arazi toplulaştırma çalışmaları kapsamında, DSİ Genel Müdürlüğü Daire Başkan Yardımcısı İbrahim Burak Yeşiloğlu, Şube Müdürü Altan Sert, DSİ Eskişehir Arazi Toplulaştırma Şube Müdürü Halil Sezer Birdane, DSİ Kütahya Şube Müdürü İbrahim Kavak ve Şube Müdür yardımcısı, Metin Erkul belediyemizi ziyaret ettiler. Konu ile ilgili istişarelerde bulunduk. Taşkını önlemek ve bu alanın gezilir, görülür ve halkımızın vakit geçirebileceği bir alan olması için çalışmalar yapılacak. Projenin etrafında yürüyüş yolları olacak, Bugün ilçemizi ziyaret eden heyete, ilgilerinden dolayı Altıntaş halkımız adına teşekkür ediyorum’’ dedi.

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